Тен Хаг нашел для «МЮ» замену Криштиану Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг определился с заменой португальца Криштиану Роналду. Его место в клубе могут занять Рафаэл Леау из «Милана» или форвардов ПСВ Коди Гакпо, пишет ESPN.

По данным излания, специалист хочет видеть одного из игроков в своей команде в зимнее трансферное окно.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.