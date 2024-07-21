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Сегодня, 11:10

Тен Хаг: «Я хочу, чтобы «Манчестер Юнайтед» вернулся туда, где он был более десяти лет назад»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что хочет вернуть успех команды.

«Я хочу, чтобы клуб вернулся туда, где он был более десяти лет назад. Чтобы это был тот «МЮ», который выигрывает АПЛ и который может выиграть Лигу Чемпионов. Я думаю, что мы очень далеки от этого. Наши стандарты, наши нормы и ценности все еще должны повышаться», — приводит слова тен Хаг AD.

Последний раз «Манчестер Юнайтед» становился чемпионом Англии в сезоне-2012/13. В 2008 году клуб последний раз становился обладателем Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне «МЮ» занял восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Новичок «МЮ» Йоро оценил свой первый матч за команду
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 - : -
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 - : -
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 - : -
17.08 17:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 - : -
17.08 17:00
Нот. Форест – Борнмут
 - : -
17.08 19:30
Вест Хэм – Астон Вилла
 - : -
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