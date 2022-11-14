Тен Хаг доволен прогрессом «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о прогрессе команды в текущем сезоне.

«Мы довольны прогрессом с точки зрения отношения, довольны командным духом и тем, как игроки взаимодействуют друг с другом. Я надеюсь, что мы сможем продолжать в том же духе, и мы стараемся совершенствоваться в плане стойкости и целеустремленности.

Я думаю, что мы добились значительного прогресса во многих элементах футбола. Но если вы хотите быть успешными, то хорошего всегда будет недостаточно. Есть так много элементов, которые мы должны улучшить. Я могу перечислить как минимум десять моментов, над которыми нам нужно поработать, если мы хотим добиться успеха и завоевать трофеи", — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова тен Хага.

«Манчестер Юнайтед», набрав 26 очков в 14 матчах, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.