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Сегодня, 16:49

Тен Хаг близок к подписанию нового контракта с «Манчестер Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение с 54-летним специалистом уже почти согласовано. На этой неделе стороны перейдут в завершающую стадию переговоров.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В минувшем сезоне манкунианцы финишировали на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ и стали победителями Кубка Англии.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
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14
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15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
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