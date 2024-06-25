Тен Хаг близок к подписанию нового контракта с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение с 54-летним специалистом уже почти согласовано. На этой неделе стороны перейдут в завершающую стадию переговоров.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В минувшем сезоне манкунианцы финишировали на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ и стали победителями Кубка Англии.