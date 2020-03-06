Тэмми Абрахам заявил, что близок к возвращению после травмы и готов помочь сборной Англии

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам рассказал о своем восстановлении от повреждения голеностопа, из-за которого игрок пропустил несколько последних матчей «синих».

— Думаю, что смогу помочь сборной Англии на Евро, если вызовут, — цитирует Goal.com Абрахама. — Я уже почти в порядке, осталось поработать еще немного. Скоро вернусь на поле. У меня случился рецидив, ситуация с голеностопом становилась все хуже и хуже с каждым днем. Сейчас он у меня все еще серьезно опухший, но мне уже гораздо лучше. Мне объяснили, что было сделано неправильно во время предыдущего процесса восстановления, физиотерапевты посоветовали кое-что полезное. В этот раз я вернусь когда буду уверен в своей готовности на 100 процентов вместо того, чтобы выйти на поле и опять отправиться в лазарет.

В сезоне-2019/20 на счету Абрахама 15 голов и 6 результативных передач в 34 матчах за «Челси».