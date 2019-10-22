Тэмми Абрахам: «Пусть за нас говорит футбол, а расисты почувствуют себя идиотами»

Нападающий сборной Англии и «Челси» Тэмми Абрахам — об инцидентах во время матча отборочного турнира Евро-2020 Англия — Болгария (0:6). Эта игра дважды прерывалась из-за расистских выкриков на трибунах.

— То, с чем мы столкнулись в Болгарии, неприемлемо, — цитирует форварда официальный сайт «Челси». — Мы смотрим Sky Sports и видим повсюду слоганы «Нет места для расизма». Здорово, что нас поддерживают. Нам нужно позволить футболу говорить за нас. Рад, как мы справились в Болгарии. Пусть за нас говорит футбол, а расисты почувствуют себя идиотами.