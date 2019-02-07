Тело из самолета, на котором летел Сала, извлечено из воды

Служба по расследованию авиапроисшествий Великобритании сообщила, что тело из самолета, на котором летел в Кардифф нападающий Эмилиано Сала, было извлечено из воды. Однако пока не сообщается, чье оно именно – футболиста или пилота Дэвида Ибботсона.

Напомним, что частный самолет, пропавший с экранов радаров вечером 21 января, был найден в ходе частной поисковой операции на дне Ла Манша, также поисковики обнаружили в нем одно тело.

28-летний Сала перешел в "Кардифф" из "Нанта" 19 января, однако не успел провести за валлийский клуб ни одного матча.