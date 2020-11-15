Теллес снова сдал положительный тест на коронавирус
Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес вновь получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает Metro.
Теллес в пятницу вышел на замену в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Бразилии и Венесуэлы (1:0), а в субботу его тест на коронавирус показал положительный результат. В воскресенье сборная Бразилии пройдет повторное тестирование.
Теллес впервые заразился коронавирусом в конце октября. 6 ноября «Манчестер Юнайтед» сообщил, что 27-летний игрок вылечился от COVID-19 и вернулся к тренировкам в общей группе.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.