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Теллес снова сдал положительный тест на коронавирус

16:40
Алекс Теллес. Фото Instagram
Алекс Теллес. Фото Instagram
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес вновь получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает Metro.

Теллес в пятницу вышел на замену в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Бразилии и Венесуэлы (1:0), а в субботу его тест на коронавирус показал положительный результат. В воскресенье сборная Бразилии пройдет повторное тестирование.

Теллес впервые заразился коронавирусом в конце октября. 6 ноября «Манчестер Юнайтед» сообщил, что 27-летний игрок вылечился от COVID-19 и вернулся к тренировкам в общей группе.

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