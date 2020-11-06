Теллес приступил к тренировкам после коронавируса
Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес вернулся в общую группу после заражения коронавирусом, сообщает клубная пресс-служба.
27-летний бразилец заразился вирусом и вынужден был пропустить две недели. В нынешнем сезоне Теллес в матчах АПЛ на поле еще не появлялся.
Теллес перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Порту» за 15 млн евро без учета бонусов. Контракт рассчитан на четыре сезона. За пять сезонов в «Порту» Теллес забил 26 голов и отдал более 50 результативных передач.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.