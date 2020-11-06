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Теллес приступил к тренировкам после коронавируса

18:34
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес вернулся в общую группу после заражения коронавирусом, сообщает клубная пресс-служба.

27-летний бразилец заразился вирусом и вынужден был пропустить две недели. В нынешнем сезоне Теллес в матчах АПЛ на поле еще не появлялся.

Теллес перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Порту» за 15 млн евро без учета бонусов. Контракт рассчитан на четыре сезона. За пять сезонов в «Порту» Теллес забил 26 голов и отдал более 50 результативных передач.

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