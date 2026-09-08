TEAMtalk: «Брентфорд» намерен продлить контракт с Кевином Шаде
«Брентфорд» открыл переговоры о продлении контракта с нападающим Кевином Шаде, сообщает TEAMtalk.
По данным источника, «пчелы» активизировались после того, как трансфером 24-летнего немца интересовались «Арсенал» и другие ведущие клубы.
«Брентфорд» готов предложить Шаде улучшенные условия контракта. Переговоры начались, но они будут непростыми. Игра Шаде привлекла значительный интерес, и он осведомлен о возможных вариантах.
Шаде играет за английскую команду с июля 2023 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. В сезоне-2025/26 в 39 матчах нападающий забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Германии в 35 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|7-2
|9
|
3
|Халл Сити
|3
|2
|1
|0
|3-0
|7
|
4
|Челси
|3
|2
|0
|1
|8-7
|6
|
5
|Ливерпуль
|3
|1
|2
|0
|6-4
|5
|
6
|Ньюкасл
|3
|1
|2
|0
|6-4
|5
|
7
|Брентфорд
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|
8
|Лидс
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
9
|Эвертон
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|
10
|Сандерленд
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
11
|Брайтон
|3
|1
|1
|1
|8-5
|4
|
12
|МЮ
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
13
|Ипсвич
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
14
|Кр. Пэлас
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
15
|Нот. Форест
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
16
|Борнмут
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|
17
|Тоттенхэм
|3
|0
|1
|2
|0-5
|1
|
18
|Астон Вилла
|3
|0
|1
|2
|0-5
|1
|
19
|Фулхэм
|3
|0
|0
|3
|4-7
|0
|
20
|Ковентри
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
|12.09
|17:00
|Астон Вилла – Нот. Форест
|- : -
|12.09
|17:00
|Борнмут – Брентфорд
|- : -
|12.09
|17:00
|Челси – Халл Сити
|- : -
|12.09
|17:00
|Кр. Пэлас – Ипсвич
|- : -
|12.09
|17:00
|Ливерпуль – Фулхэм
|- : -
|12.09
|19:30
|Тоттенхэм – Эвертон
|- : -
|12.09
|22:00
|Сандерленд – Арсенал
|- : -
|13.09
|16:00
|Ковентри – Брайтон
|- : -
|13.09
|18:30
|МЮ – Ман. Сити
|- : -
|14.09
|22:00
|Лидс – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|3
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|3
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|3
|П
|
|
Коди Гакпо
Ливерпуль
|3
|
|
Риккардо Калафьори
Арсенал
|2
|
|
Жоао Педро
Челси
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|1
|1
|1
|
|
Виталий Янельт
Брентфорд
|3
|0
|3
|
|
Джон Макгинн
Астон Вилла
|2
|0
|2