TEAMtalk: «Брентфорд» намерен продлить контракт с Кевином Шаде

«Брентфорд» открыл переговоры о продлении контракта с нападающим Кевином Шаде, сообщает TEAMtalk.

По данным источника, «пчелы» активизировались после того, как трансфером 24-летнего немца интересовались «Арсенал» и другие ведущие клубы.

«Брентфорд» готов предложить Шаде улучшенные условия контракта. Переговоры начались, но они будут непростыми. Игра Шаде привлекла значительный интерес, и он осведомлен о возможных вариантах.

Шаде играет за английскую команду с июля 2023 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. В сезоне-2025/26 в 39 матчах нападающий забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Германии в 35 миллионов евро.