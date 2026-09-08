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TEAMtalk: «Брентфорд» намерен продлить контракт с Кевином Шаде

TEAMtalk: «Брентфорд» намерен продлить контракт с Кевином Шаде

Павел Лопатко

«Брентфорд» открыл переговоры о продлении контракта с нападающим Кевином Шаде, сообщает TEAMtalk.

По данным источника, «пчелы» активизировались после того, как трансфером 24-летнего немца интересовались «Арсенал» и другие ведущие клубы.

«Брентфорд» готов предложить Шаде улучшенные условия контракта. Переговоры начались, но они будут непростыми. Игра Шаде привлекла значительный интерес, и он осведомлен о возможных вариантах.

Шаде играет за английскую команду с июля 2023 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. В сезоне-2025/26 в 39 матчах нападающий забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Германии в 35 миллионов евро.

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ФК Брентфорд
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Ман. Сити 3 3 0 0 7-2 9
3
 Халл Сити 3 2 1 0 3-0 7
4
 Челси 3 2 0 1 8-7 6
5
 Ливерпуль 3 1 2 0 6-4 5
6
 Ньюкасл 3 1 2 0 6-4 5
7
 Брентфорд 3 1 2 0 5-2 5
8
 Лидс 3 1 2 0 3-2 5
9
 Эвертон 3 1 2 0 5-3 5
10
 Сандерленд 3 1 1 1 3-3 4
11
 Брайтон 3 1 1 1 8-5 4
12
 МЮ 3 1 1 1 7-6 4
13
 Ипсвич 3 1 0 2 4-8 3
14
 Кр. Пэлас 3 1 0 2 4-8 3
15
 Нот. Форест 3 0 2 1 2-3 2
16
 Борнмут 3 0 2 1 4-5 2
17
 Тоттенхэм 3 0 1 2 0-5 1
18
 Астон Вилла 3 0 1 2 0-5 1
19
 Фулхэм 3 0 0 3 4-7 0
20
 Ковентри 3 0 0 3 0-5 0
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.09 17:00 Астон Вилла – Нот. Форест - : -
12.09 17:00 Борнмут – Брентфорд - : -
12.09 17:00 Челси – Халл Сити - : -
12.09 17:00 Кр. Пэлас – Ипсвич - : -
12.09 17:00 Ливерпуль – Фулхэм - : -
12.09 19:30 Тоттенхэм – Эвертон - : -
12.09 22:00 Сандерленд – Арсенал - : -
13.09 16:00 Ковентри – Брайтон - : -
13.09 18:30 МЮ – Ман. Сити - : -
14.09 22:00 Лидс – Ньюкасл - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 3
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 3
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 3
П
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Риккардо Калафьори
Риккардо Калафьори

Арсенал

 2
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 2
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 1 1 1
Виталий Янельт
Виталий Янельт

Брентфорд

 3 0 3
Джон Макгинн
Джон Макгинн

Астон Вилла

 2 0 2
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