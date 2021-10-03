Тайсон Фьюри: «Я счастлив, что Роналду вернулся на «Олд Траффорд»
Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри признался, что счастлив, что португальский форвард Криштиану Роналду вернулся в «МЮ».
«Я на самом деле счастлив, что Роналду вернулся на «Олд Траффорд», но Манчестер слишком мал для нас обоих! Если бы я жил в Манчестере, то это было бы проблемой. Я живу в часе от него.
Всегда мечтал подраться на «Олд Траффорд». Последний бой на этом стадионе был между Крисом Юбэнком и Найджеллом Бенном в 1993 году, это было большим событием», — цитирует Фьюри The Sun.
9 октября Фьюри проведет третий поединок с бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Деонтеем Уайлдером.
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