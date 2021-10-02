Таунсенсд отпраздновал гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в стиле Роналду
Нападающий «Эвертона» Эндрос Таунсенд отметился голом в матче седьмого тура чемпионата Англии. Матч завершился вничью — 1:1.
Футболист отпраздновал гол в стиле форварда «МЮ» Криштиану Роналду. Сам португалец вышел на замену на 57-й минуте и результативными действиями не отметился.
Andros Townsend at Everton:— B/R Football (@brfootball) October 2, 2021
?? 9 games
?? 5 goals
?? 1 Cristiano celebration
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В текущем сезоне Таунсенд провел девять матчей за «ирисок» и забил пять мячей.
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