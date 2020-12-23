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Тарковски может перейти в «Вест Хэм» или «Лестер»

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«Вест Хэм» и «Лестер» претендуют на защитника «Бернли» Джеймса Тарковски, сообщает Eurosport.

По информации источника, 28-летний англичанин не ведет переговоры по продлению контракта с нынешним клубом, в связи с чем может сменить команду в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Тарковски провел 12 матчей за «Бернли» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро, его контракт действует до конца июня 2022 года.

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