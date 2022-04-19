Таргетт хочет, чтобы «Ньюкасл» выкупил его у «Астон Виллы»

Защитник «Астон Виллы» Мэтт Таргетт, выступающий за «Ньюкасл» на правах аренды, хочет продолжить карьеру в клубе на постоянной основе.

«Я надеюсь, клубы смогут что-то придумать. Момент, когда нужно будет принимать решение, все ближе. Мне очень нравится играть за «Ньюкасл», мне нравятся болельщики команды», — приводит Chronicle слова Таргетта.

«Ньюкасл» арендовал Таргетта у «Астон Виллы» в январе 2022 года. 26-летний англичанин провел 10 матчей в составе «сорок» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 17 миллионов евро.