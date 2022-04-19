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Сегодня, 14:47

Таргетт хочет, чтобы «Ньюкасл» выкупил его у «Астон Виллы»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Астон Виллы» Мэтт Таргетт, выступающий за «Ньюкасл» на правах аренды, хочет продолжить карьеру в клубе на постоянной основе.

«Я надеюсь, клубы смогут что-то придумать. Момент, когда нужно будет принимать решение, все ближе. Мне очень нравится играть за «Ньюкасл», мне нравятся болельщики команды», — приводит Chronicle слова Таргетта.

«Ньюкасл» арендовал Таргетта у «Астон Виллы» в январе 2022 года. 26-летний англичанин провел 10 матчей в составе «сорок» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 17 миллионов евро.

Источник: https://www.chroniclelive.co.uk/sport/football/transfer-news/matt-targett-newcastle-united-summer-23717656
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3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
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 МЮ 32 15 9 8 52-44 54
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 Арсенал 31 17 3 11 45-37 54
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 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 32 9 13 10 29-37 40
10
 Лестер 30 11 7 12 46-50 40
11
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
12
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
13
 Ньюкасл 32 9 10 13 36-55 37
14
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 31 4 13 14 26-45 25
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
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 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
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10.03 22:30
Норвич – Челси
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18.03 23:00
Вулверхэмптон – Лидс
 2 : 3
19.03 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 0 : 1
20.03 17:00
Лестер – Брентфорд
 2 : 1
20.03 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 3 : 1
19.04 22:00
Ливерпуль – МЮ
 - : -
20.04 21:45
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
20.04 22:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
21.04 21:45
Бернли – Саутгемптон
 - : -
11.05 21:45
Уотфорд – Эвертон
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

 19 1 7
Гранит Джака

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 20 1 7
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