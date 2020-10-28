Танги Ндомбеле: «Критика Моуринью меня не задела»

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле рассказал о своем отношении к критике со стороны главного тренера «шпор» Жозе Моуринью.

— Слова Моуринью меня не задели, — приводит Sky Sports слова Ндомбеле. — Впрочем, они меня и не очень мотивировали. Я просто принял все к сведению. Я думаю, вы еще не видели лучшего Танги Ндомбеле. Я на верном пути, но еще многое впереди. Я чувствую себя лучше, это благодаря тому, что у нас много матчей. Хорошо набрать ритм и оптимальную форму. Англия сильно отличается от Франции интенсивностью матчей. В прошлом сезоне моя голова была не в том месте, а в этом сезоне дела идут все лучше и лучше.