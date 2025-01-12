«Тоттенхэм» в дополнительное время обыграл «Тамворт» из 5-го английского дивизиона

«Тоттенхэм» в дополнительное время одержал победу над «Тамвортом» в 1/32 финала Кубка Англии — 3:0.

Основное время встречи завершилось вничью. В дополнительное победу лондонцам принесли автогол Нейтана Тшикуны (101-я минута), а также забитые мячи Деяна Кулушевски (107-я) и Бреннана Джонсона (118-я).

«Тоттенхэм» вышел в 1/16 финала Кубка Англии. «Тамворт», представляющий 5-й по силе английский дивизион, вылетел из турнира.