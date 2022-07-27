Таллес может продолжить карьеру в «Ницце»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес может продолжить карьеру во Франции, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, игроком интересуется «Ницца». Главный тренер «МЮ» готов отпустить футболиста за разумную цену. Кроме того, у Таллеса в новом сезоне станет меньше игрового времени с приходом Тирелла Маласии.

В составе английского клуба игрок выступает с лета 2020 года, куда перешел за 15 миллионов евро из «Порту». В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 21 матч, отметившись 4 результативными передачами.