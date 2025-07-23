talkSPORT: Исак хочет получать в «Ньюкасле» 347 тысяч евро в неделю

Нападающий «Ньюкасла» Александр Исак требует зарплату 347 тысяч евро в неделю за подписание нового контракта на фоне интереса со стороны «Ливерпуля» и «Аль-Хиляля», сообщает talkSPORT.

По данным источника, «Ньюкасл» хочет заключить с 25-летним шведом новое долгосрочное соглашение. При этом Исак дал предварительное согласие на переход в «Ливерпуль».

В сезоне-2024/25 Исак в 42 матчах за «Ньюкасл» во всех турнирах забил 27 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 120 миллионов евро.