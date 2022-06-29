Такуми Минамино попрощался с болельщиками «Ливерпуля»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино попрощался с болельщиками команды.

Вчера, 28 июня, форвард перешел в «Монако».

«Дорогие болельщики «Ливерпуля»! Я был счастлив, когда присоединился к этой семье 2,5 года назад, но пришло время уходить. Я фантастически провел время в клубе и никогда не забуду ту поддержку, которую вы мне оказывали. Всего вам хорошего и прощайте», — написал у себя в соцсетях Минамино.

Минамино выступал за «Ливерпуль» с февраля 2021 года. На счету 27-летнего японца 14 голов и 3 результативных передачи в 53 матчах за команду.