Тактаров: «Обамеянг, по-моему, снюхался или скурился»

Российский первопроходец в UFC Олег Тактаров прокомментировал нынешнее состояние лондонского «Арсенала», за который болеет.

«Арсенал», судя по всему, будет играть очень хорошо, — сказал Тактаров в прямом эфире в Insragram. — Потому что видите как — Артета сделал ставку на молодых. И там сумасшедшая троица. Более того, когда друга Конора Макгрегора — левого защитника, Тирни — сделают капитаном команды, а он чуть-чуть уважения в команде наберет, то они покажут еще. Сака пока лучший молодой игрок сборной Англии. Вообще лучший игрок сборной Англии. Смит — просто потрясающий правый полузащитник, получается. Ну, Ляказетт иногда показывает волю и желание к борьбе. Обамеянг, по-моему, снюхался или скурился. Ему как зарплату дали — и все, у него «растама-а-ан». В общем, нет у него в глазах желания бороться. Так же, как в свое время у прекрасного технаря турка тире немца, другого полузащитника».

В чемпионате Англии-2020/21 «Арсенал» после 17-ти туров занимает 11-е место.