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Сын Шона Райт-Филлипса и внук Иана Райта дебютировал во взрослом футболе

11:35
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Полузащитник «Сток Сити» Димарджио Райт-Филлипс вышел на замену на 84-й минуте матча третьего раунда Кубка Англии против «Лейтон Ориент» (2:0).

Таким образом, 20-летний англичанин дебютировал во взрослом футболе.

Димарджио является сыном бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Шона Райт-Филлипса, а также внуком экс-нападающего «Арсенала» Иана Райта.

После 24 туров чемпионшипа «Сток Сити» набрал 35 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

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Карен Саркисян все материалы автора

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