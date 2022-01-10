Сын Шона Райт-Филлипса и внук Иана Райта дебютировал во взрослом футболе

Полузащитник «Сток Сити» Димарджио Райт-Филлипс вышел на замену на 84-й минуте матча третьего раунда Кубка Англии против «Лейтон Ориент» (2:0).

Таким образом, 20-летний англичанин дебютировал во взрослом футболе.

Димарджио является сыном бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Шона Райт-Филлипса, а также внуком экс-нападающего «Арсенала» Иана Райта.

После 24 туров чемпионшипа «Сток Сити» набрал 35 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.