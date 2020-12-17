Сын Руни подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Дерби» Уэйн Руни на своей странице в Instagram опубликовал фото со своим сыном Кайем, который подписал первый контракт с «Манчестер Юнайтед». 11-летний мальчик является старшим ребенком в семействе.

«День для гордости. Кай заключает контракт с «Манчестер Юнайтед». Продолжай упорно работать, сын», — подписал публикацию Руни-старший.

35-летний Руни 13 лет провел в «МЮ», успев выиграть с командой Лигу чемпионов, Лигу Европы и пять раз стать чемпионом Англии.