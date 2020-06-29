Сын Покеттино заключил новый контракт с «Тоттенхэмом»
29 июня 2020, 17:26
Маурицио Покеттино, сын бывшего главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, подписал новый контракт с лондонским клубом.
— В ожидании следующего сезона, — написал Покеттино-старший на своей странице в Instagram.
Маурицио Покеттино играет в системе «Тоттенхэма» с 2015 года. В сезоне-2019/2020 19-летний футболист принял участие в 14 матчах за молодежную команду «Тоттенхэма» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
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