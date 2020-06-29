Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Сын Покеттино заключил новый контракт с «Тоттенхэмом»

29 июня 2020, 17:26
Маурицио Покеттино. Фото Instagram.
Маурицио Покеттино. Фото Instagram.
Теги:

Маурицио Покеттино, сын бывшего главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, подписал новый контракт с лондонским клубом.

— В ожидании следующего сезона, — написал Покеттино-старший на своей странице в Instagram.

Маурицио Покеттино играет в системе «Тоттенхэма» с 2015 года. В сезоне-2019/2020 19-летний футболист принял участие в 14 матчах за молодежную команду «Тоттенхэма» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир