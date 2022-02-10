Сын Криштиану Роналду будет выступать за «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду-младший, сын форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду также будет выступать за «МЮ». Сообщения об этом появились в социальных сетях.

Как и отец, юный футболист будет играть под седьмым номером. Он будет выступать за детскую команду клуба.

11-летний сын футболиста ранее играл за детские команды Посуэло и «Ювентуса». Ранее за «Юве» играл его отец.

Роналду-старший вернулся в «МЮ» в начале текущего сезона.