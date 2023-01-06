Сын Бекхэма будет выступать за резервную команду «Брентфорда»
«Брентфорд» 6 января на официальном сайте объявил о переходе Ромео Бекхэма, сына бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма.
«Брентфорд» арендовал 20-летнего футболиста до конца нынешнего сезона у клуба МЛС «Интер Майами», владельцем которого является Бекхэм-старший.
Отмечается, что игрок будет выступать за резервную команду «Брентфорда».
Ромео Бекхэм провел 26 матчей за вторую команду «Интер Маймами», забил 2 мяча и отдал 10 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|14
|2
|1
|40-14
|44
|
2
|Ман. Сити
|17
|12
|3
|2
|45-16
|39
|
3
|Ньюкасл
|18
|9
|8
|1
|32-11
|35
|
4
|МЮ
|17
|11
|2
|4
|27-20
|35
|
5
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|37-25
|33
|
6
|Ливерпуль
|17
|8
|4
|5
|34-22
|28
|
7
|Фулхэм
|18
|8
|4
|6
|30-27
|28
|
8
|Брайтон
|17
|8
|3
|6
|32-25
|27
|
9
|Брентфорд
|18
|6
|8
|4
|30-28
|26
|
10
|Челси
|17
|7
|4
|6
|20-19
|25
|
11
|Кр. Пэлас
|17
|6
|4
|7
|17-25
|22
|
12
|Астон Вилла
|18
|6
|4
|8
|20-26
|22
|
13
|Лестер
|18
|5
|2
|11
|26-31
|17
|
14
|Лидс
|17
|4
|5
|8
|25-31
|17
|
15
|Нот. Форест
|18
|4
|5
|9
|13-34
|17
|
16
|Борнмут
|18
|4
|4
|10
|18-39
|16
|
17
|Эвертон
|18
|3
|6
|9
|14-24
|15
|
18
|Вест Хэм
|18
|4
|3
|11
|15-24
|15
|
19
|Вулверхэмптон
|18
|3
|5
|10
|11-27
|14
|
20
|Саутгемптон
|18
|3
|3
|12
|15-33
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.09
|17:00
|
Борнмут – Брайтон
|- : -
|10.09
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|- : -
|10.09
|17:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|- : -
|10.09
|17:00
|
Саутгемптон – Брентфорд
|- : -
|11.09
|16:00
|
Арсенал – Эвертон
|- : -
|11.09
|16:00
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|- : -
|11.09
|18:30
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
|12.09
|22:00
|
Лидс – Нот. Форест
|- : -
|12.01
|23:00
|
Фулхэм – Челси
|- : -
|19.01
|23:00
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|6
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|16
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|16
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2
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