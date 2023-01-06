Сын Бекхэма будет выступать за резервную команду «Брентфорда»

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«Брентфорд» 6 января на официальном сайте объявил о переходе Ромео Бекхэма, сына бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма.

«Брентфорд» арендовал 20-летнего футболиста до конца нынешнего сезона у клуба МЛС «Интер Майами», владельцем которого является Бекхэм-старший.

Отмечается, что игрок будет выступать за резервную команду «Брентфорда».

Ромео Бекхэм провел 26 матчей за вторую команду «Интер Маймами», забил 2 мяча и отдал 10 голевых передач.