Суверенный фонд Саудовской Аравии хочет купить «Ньюкасл»

Суверенный фонд Саудовской Аравии решил вложить средства в футбол. Инвесторы из Персидского залива ведут переговоры о приобретении английского «Ньюкасла», сообщает Financial Times.

Сумма сделки, посредником в которой выступает британская предпринимательница Аманда Стейвли, оценивается в 350 миллионов фунтов стерлингов. При этом представители фонда обещают впоследствии инвестировать в клуб еще 260 миллионов.

Владеет командой из одноименного английского города магнат розничной торговли Майк Эшли, который выставил клуб на продажу в 2017 году.