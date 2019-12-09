«Суперсоник 2.0». «Тоттенхэм» сравнил чудо-гол Сона с забегом героя видеоигр

Официальный Instagram «Тоттенхэма» опубликовал видео с голом форварда Сон Хын Мина в ворота «Бернли» (5:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии, смонтировав видео таким образом, что 27-летний футболист выполнил забег с мячом, собирая кольца, в стиле персонажа серии видеоигр Sonic the Hedgehog ежа Соника.

В матче с «Бернли» Сон подхватил мяч на своей половине поля у штрафной «шпор», в одиночку протащил мяч, обогнав по пути шестерых соперников и поразил ворота.

«Суперсоник 2.0», — подписал видео «Тоттенхэм».

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