Суперкубок Англии-2026 впервые с 2006 года пройдет в Уэльсе

Матч за Суперкубок Англии 2026 года состоится 16 августа на стадионе «Принсипалити Стэдиум» в Кардиффе, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

Вместимость валлийской арены составляет более 73 тысяч зрителей. Стадион принимал Суперкубок с 2001 по 2006 год, после чего трофей разыгрывался в Лондоне на обновленном «Уэмбли», за исключением 2012 и 2022 годов.

Перенос связан с тем, что на «Уэмбли» на 15 и 16 августа запланированы концерты. FA также отметила, что из-за изменений в календаре новый сезон АПЛ стартует в выходные 22 августа.

Действующим обладателем Суперкубка является «Кристал Пэлас», выигравший трофей впервые. Рекордсмен по числу побед — «Манчестер Юнайтед» (21).