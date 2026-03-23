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23 марта, 18:14

Суперкубок Англии-2026 впервые с 2006 года пройдет в Уэльсе

Руслан Минаев

Матч за Суперкубок Англии 2026 года состоится 16 августа на стадионе «Принсипалити Стэдиум» в Кардиффе, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

Вместимость валлийской арены составляет более 73 тысяч зрителей. Стадион принимал Суперкубок с 2001 по 2006 год, после чего трофей разыгрывался в Лондоне на обновленном «Уэмбли», за исключением 2012 и 2022 годов.

Перенос связан с тем, что на «Уэмбли» на 15 и 16 августа запланированы концерты. FA также отметила, что из-за изменений в календаре новый сезон АПЛ стартует в выходные 22 августа.

Действующим обладателем Суперкубка является «Кристал Пэлас», выигравший трофей впервые. Рекордсмен по числу побед — «Манчестер Юнайтед» (21).

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Источник: «Тоттенхэм» может назначить тренером Хюттера
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4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
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