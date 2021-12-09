Суперкомпьютер спрогнозировал итоговую таблицу АПЛ сезона-2021/22

Портал TalkSPORT с помощью суперкомпьютера спрогнозировал, как будет выглядеть турнирная таблица АПЛ по итогам сезона-2021/22.

Согласно прогнозу суперкомпьютера чемпионом Англии станет «Манчестер Сити».

Полностью турнирная таблица выглядит так:

1. «Манчестер Сити».

2. «Ливерпуль».

3. «Челси».

4. «Манчестер Юнайтед».

5. «Тоттенхэм Хотспур».

6. «Арсенал».

7. «Вест Хэм Юнайтед».

8. «Астон Вилла».

9. «Лестер Сити».

10. «Вулверхэмптон».

11. «Кристал Пэлас».

12. «Брайтон энд Хоув Альбион».

13. «Брентфорд».

14. «Эвертон».

15. «Саутгемптон».

16. «Лидс Юнайтед».

17. «Ньюкасл Юнайтед».

18. «Уотфорд».

19. «Бернли».

20. «Норвич Сити».

После 15 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице. На второй позиции — «Ливерпуль» (34), на третьей строчке — «Челси» (33).