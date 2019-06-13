Суперкомпьютер предсказал победителя нового сезона в АПЛ

Суперкомпьютер одной из букмекерских контор предсказал свой вариант распределения мест в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2019/20, информирует Daily Mirror. В исследовании учитывалось расписание матчей, которое появилось сегодня, 13 июня.

Чемпионом АПЛ в новом сезоне должен стать "Манчестер Сити". Второе место в турнирной таблице займет "Ливерпуль", а третьим – "Тоттенхэм". "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" займут четвертое, пятое и шестое место соответственно. "Бернли", "Норвич" и "Шеффилд Юнайтед" – вылетят из высшей лиги по итогам сезона.

Отметим, что "Манчестер Сити" – действующий чемпион АПЛ.

Вариант турнирной таблицы от суперкомпьютера выглядит следующим образом:

1. "Манчестер Сити"

2. "Ливерпуль"

3. "Тоттенхэм"

4. "Челси"

5. "Манчестер Юнайтед"

6. "Арсенал"

7. "Вулверхэмптон"

8. "Ньюкасл"

9. "Эвертон"

10. "Лестер"

11. "Вест Хэм"

12. "Уотфорд"

13. "Саутгемптон"

14. "Кристал Пэлас"

15. "Борнмут"

16. "Астон Вилла"

17. "Брайтон"

18. "Бернли"

19. "Норвич"

20. "Шеффилд Юнайтед"

"МЮ" сыграет с "Челси" в первом туре нового сезона АПЛ. Расписание матчей