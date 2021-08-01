«Суонси» объявил имя нового главного тренера команды
23:31
Новым главным тренером «Суонси» был назначен Расселл Мартин, сообщает сайт клуба.
На прошлой неделе «Суонсb» расстался со Стивом Купером, который за два года работы с клубом дважды достигал плей-офф чемпионшипа.
На место Купера был приглашен 35-летний Мартин, который до этого трудился в «МК Донс» из лиги один.
В сезоне-2020/21 «МК Донс» занял только 13-е место в лиге один, зато подопечные Мартина стали командой, которая больше всех в Англии владеет мячом — 63,97 процента времени в среднем за матч. Это немногим больше, чем у «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы (63,73).
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