«Суонси» объявил имя нового главного тренера команды

Новым главным тренером «Суонси» был назначен Расселл Мартин, сообщает сайт клуба.

Swansea City is delighted to confirm the appointment of Russell Martin as the club's new head coach.



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? https://t.co/4BjHhqwKHb pic.twitter.com/S7PVFa1sn0 — Swansea City AFC (@SwansOfficial) August 1, 2021

На прошлой неделе «Суонсb» расстался со Стивом Купером, который за два года работы с клубом дважды достигал плей-офф чемпионшипа.

На место Купера был приглашен 35-летний Мартин, который до этого трудился в «МК Донс» из лиги один.

В сезоне-2020/21 «МК Донс» занял только 13-е место в лиге один, зато подопечные Мартина стали командой, которая больше всех в Англии владеет мячом — 63,97 процента времени в среднем за матч. Это немногим больше, чем у «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы (63,73).