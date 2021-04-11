Сульшер заявил, что судья неверно отменил гол «Манчестер Юнайтед» в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (3:1).

В первом тайме при счете 0:0 главный арбитр Крис Кавана отменил гол форварда манкунианцев Эдинсона Кавани.

«Гол был абсолютно правильный. Давайте не позволим ввести себя в заблуждение. Надо отметить, что если бы мой сын остался на три минуты лежать на газоне и не мог бы встать без помощи 10 товарищей, то я бы оставил его без ужина.

Нас не удалось ввести в заблуждение — в отличие от рефери. И эта ситуация нас завела.

Мы отлично отреагировали на происходящее и здорово играли во втором тайме. Мы ощущали несправедливость и проявили характер. Нельзя допускать, чтобы подобные решения портили нам сезон», — цитирует Сульшера BBC.