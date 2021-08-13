Сульшер заявил, что Санчо вряд ли примет участие в первом матче «Манчестер Юнайтед» в сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что новичок «красных дьяволов» Джейдон Санчо вряд ли поможет команде в матче 1-го тура АПЛ-2021/22 против «Лидса».

«У Джейдона был отпуск после Евро, а потом он, к сожалению, немного заболел. Он провел всего полторы тренировки с командой. Возможно, Санчо потребуется некоторое время, чтобы набрать максимальную форму, но он будет очень важной фигурой для «МЮ» в этом сезоне. Уверен, что Джейдон будет радовать болельщиков многие годы», — приводит TV2 слова Сульшера.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» состоится завтра, 14 августа, начало — в 14.30 (мск).