Сульшер заявил, что Руни способен стать успешным тренером

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал решение экс-форварда «красных дьяволов» Уэйна Руни завершить карьеру футболиста и стать тренером.

«Это отличные новости для Уэйна, я желаю ему всего наилучшего. Думаю, у него есть все, чтобы стать успешным тренером. У него была очень хорошая карьера, у него отличный характер. Уэйн знает, как добиться успеха, выступал под руководством лучших специалистов. Я уверен, что он на седьмом небе от счастья, поздравляю его», — цитирует пресс-служба «МЮ» Сульшера.

35-летний Руни завершил карьеру и возглавил «Дерби Каунти», в котором играл последнее время, а последние два месяца исполнял обязанности главного тренера.