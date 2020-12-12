Сульшер заявил, что Погба ни разу не пропустил тренировку в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба полузащитника Поля Погба.

— На этой неделе я уже говорил, что Поль — часть нашей команды, — приводит Goal слова Сульшера. — Он сфокусирован на игре, у него есть голод, он хочет играть. Погба хочет тренироваться и делает это. У нас в команде были футболисты, которые отказывались посещать тренировки, но Поль ни разу не пропускал занятия.

В сезоне-2020/21 Погба провел 14 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Ранее сообщалось, что он может вернуться в «Ювентус», откуда перешел в «МЮ» в 2016 году.