Сульшер заявил, что может представить Руни главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер в преддверии матча 1/8 Кубка Англии против «Дерби Каунти» заявил, что лучший форвард в истории «красных дьяволов» Уэйн Руни, выступающий за «Дерби», может в будущем занять его пост.

— Могу ли я представить Руни главным тренером «Манчестер Юнайтед» в будущем? Конечно, — цитирует Goal.com Сульшера. — Тут все зависит от желания и стараний. Да, у тебя не будет личной жизни, но это вторая лучшая вещь после футбола. Уверен, что многие бывшие игроки и специалисты мечтают о моей работе.

Матч 1/8 финала Кубка Англии «Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 5 марта. Начало — в 22.45 по московскому времени.