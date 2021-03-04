Сульшер заявил, что может не отпустить футболистов на матчи сборных
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что может не отпустить футболистов в сборные во время перерыва на матчи национальных команд в марте.
«Мы пока не занимались этим вопросом, но нет смысла терять футболиста на 10 дней из-за изоляции. Мы платим игрокам, и, как я понимаю, согласно указаниям ФИФА мы можем не отпускать их. Думаю, будет тяжело отпустить футболистов и позволять им играть в странах из «красного списка». К примеру, я рассчитываю на Бруну Фернандеша в матчах с «Брайтоном» и «Тоттенхэмом» после перерыва, плюс мы можем пройти в 1/4 Лиги Европы, так что я не хотел бы отпускать его», — цитирует Goal Сульшера.
Перерыв на матчи сборных продлится с 24 по 31 марта.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/it-doesnt-make-sense-solskjaer-hints-he-may-stop-man-utd/z7ece9fn293v153cl9dxm3e93
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