Сульшер заявил, что хотел побороться за чемпионство с «МЮ»

Тренер Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что для него значит «Манчестер Юнайтед».

«Вы знаете, что этот клуб значит для меня, чего я хотел достичь здесь — для клуба, для болельщиков, для игроков, для персонала. Я хотел, чтобы мы сделали следующий шаг, хотел побороться за чемпионство, выиграть трофеи, и я считаю правильным, что это исходит из первых уст. Я не хотел отвечать на все вопросы. Я хотел заявить об этом всем, я собирался уйти через парадную дверь, потому что я думаю, что все знают, что я отдал все ради этого клуба. Этот клуб для меня все, и вместе мы подходим друг другу, но, к сожалению, я не смог добиться нужных результатов, и мне пришла пора отойти в сторону», — приводит слова Сульшера The Mirror.

49-летний тренер возглавлял «Манчестер Юнайтед» с марта 2019 года по ноябрь 2021 года. Под его руководством английский клуб провел 149 матчей из который в 78 одержал победу, проиграл в 38 и 33 раза сыграл вничью.

В ноябре тренером «МЮ» стал Ральф Рангник.