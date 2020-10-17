Сульшер взял на себя ответственность за провальный старт «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер взял на себя ответственность за неудачное начало сезона-2020/21 для «красных дьяволов».
— В центре внимания должен быть я, потому что я отвечаю за результат, — приводит Goal.com слова Сульшера. — Все, кто является частью «Манчестер Юнайтед», игроки или персонал, уже привыкли к давлению и должны быть психологически сильными. Для меня этот период — еще один шанс доказать футболистам, насколько мы в них верим. Мы должны сосредоточиться на следующей игре, я знаю, что наша команда способна добиваться результата и продвигаться вверх по таблице.
«Манчестер Юнайтед» занимает 16-е очко в турнирной таблице АПЛ, имея в активе одну победу и два поражения.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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