Сульшер взял на себя ответственность за провальный старт «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер взял на себя ответственность за неудачное начало сезона-2020/21 для «красных дьяволов».

— В центре внимания должен быть я, потому что я отвечаю за результат, — приводит Goal.com слова Сульшера. — Все, кто является частью «Манчестер Юнайтед», игроки или персонал, уже привыкли к давлению и должны быть психологически сильными. Для меня этот период — еще один шанс доказать футболистам, насколько мы в них верим. Мы должны сосредоточиться на следующей игре, я знаю, что наша команда способна добиваться результата и продвигаться вверх по таблице.

«Манчестер Юнайтед» занимает 16-е очко в турнирной таблице АПЛ, имея в активе одну победу и два поражения.