Сульшер высказался об игре Салаха перед матчем «МЮ» с «Ливерпулем»
Сульшер рассказал, что думает об игре Салаха перед матчем «МЮ» с «Ливерпулем»
16:57
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался по поводу слов Юргена Клоппа про нападающего Мохамеда Салаха.
Немец поставил египтянина выше Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
«Я всегда буду на стороне Криштиану, он уникальный футболист. Его бомбардирские рекорды невероятны. Но Салах сейчас на самом деле в ударе. Посмотрите на его недавние голы. Нам предстоит встретиться с ним в воскресенье. Нам нужно будет сыграть против него как можно лучше. Нужно наслаждаться игрой таких футболистов, но не в это воскресенье», — цитирует Сульшера Mirror.
Матч 9-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» пройдет 24 октября на «Олд Траффорд», начало — в 18.30 мск.
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