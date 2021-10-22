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Сульшер высказался об игре Салаха перед матчем «МЮ» с «Ливерпулем»

Сульшер рассказал, что думает об игре Салаха перед матчем «МЮ» с «Ливерпулем»
16:57
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался по поводу слов Юргена Клоппа про нападающего Мохамеда Салаха.

Немец поставил египтянина выше Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Я всегда буду на стороне Криштиану, он уникальный футболист. Его бомбардирские рекорды невероятны. Но Салах сейчас на самом деле в ударе. Посмотрите на его недавние голы. Нам предстоит встретиться с ним в воскресенье. Нам нужно будет сыграть против него как можно лучше. Нужно наслаждаться игрой таких футболистов, но не в это воскресенье», — цитирует Сульшера Mirror.

Матч 9-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» пройдет 24 октября на «Олд Траффорд», начало — в 18.30 мск.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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