Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Сульшер высказался о травме Магуайра

16:32
Теги:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о травме капитана команды Гарри Магуайра.

«Гарри является лидером «МЮ». Он наш капитан. Он постоянно играет на высоком уровне, на данный момент его отсутствие — большая проблема для меня, но надеюсь он восстановится к финалу Лиги Европы. Дам ему времени, сколько потребуется», — цитирует Сульшера Sky Sports.

Сообщалось, что Магуайр выбыл до конца сезона.

Финальный матч Лиги Европы между «МЮ» и «Вильярреалом» состоится 26 мая.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Победы «Локомотиву» оказалось недостаточно, но Николич заслужил другой уровень поддержки
Рублев проиграл итальянцу Сонего в четвертьфинале турнира в Риме
«Мы взяли то, что наше по праву». Леонид Федун — о серебре «Спартака»
«Спартак» вовремя снялся с чемпионата по скоростному рытью могил. Команда Тедеско взяла серебро

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд