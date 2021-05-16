Сульшер высказался о травме Магуайра

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о травме капитана команды Гарри Магуайра.

«Гарри является лидером «МЮ». Он наш капитан. Он постоянно играет на высоком уровне, на данный момент его отсутствие — большая проблема для меня, но надеюсь он восстановится к финалу Лиги Европы. Дам ему времени, сколько потребуется», — цитирует Сульшера Sky Sports.

Сообщалось, что Магуайр выбыл до конца сезона.

Финальный матч Лиги Европы между «МЮ» и «Вильярреалом» состоится 26 мая.