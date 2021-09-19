Сульшер высказался о словах Фердинанда про влияние Роналду на игроков «МЮ» в матче с «Янг Бойз»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что не согласен со словами экс-футболиста сборной Англии Рио Фердинанда по поводу роли Криштиану Роналду в команде.
Англичанин ранее заявил, что португальский форвард давал указания игрокам в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2).
«Иногда Рио дает комментарии о вещах, которых не так много знает. Бруну и Криштиану оказались со мной в определенной момент. Они были недолго рядом со мной и кричали что-то судье, но он (арбитр) продолжил принимать несколько плохих решений против нас. У меня нет проблем с тем, что они проявили эмоции, а потом сели обратно. Роналду не давал указания игрокам, нет», — дал комментарий Сульшер Goal.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится 29 сентября. «МЮ» сыграет дома с «Вильярреалом». Начало — в 22.00 (мск).
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