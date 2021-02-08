Сульшер высказался о резервном вратаре «МЮ» Дине Хендерсоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, что думает о втором голкипере команды Дине Хендерсоне.

«Я в курсе, что он не сыграл столько матчей, сколько в прошлом сезоне. Но в каждой его игре или тренировке виден прогресс. Он усердно работает над несколькими моментами своей игры, которые мы с ним обсуждаем. Я был впечатлен его отношением к делу и темпами работы», — цитирует Сульшера Sky Sport.

В этом сезоне 23-летний англичанин провел 3 матча за «МЮ». В манкунианском клубе Хендерсон выступает с 2016 года