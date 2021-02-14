Сульшер высказался о конкуренции между Де Хеа и Хендерсоном

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о голкиперах команды Давиде Де Хеа и Дине Хендерсоне.

«Речь не идет о том, кто выиграл больше трофеев. Мне повезло иметь в составе таких вратарей. Мы сознательно хотели получить конкуренцию. Мне все сложнее и сложнее оставлять Дина вне состава, так как каждый раз, выходя на поле, он показывает невероятный результат», — цитирует Сульшера Mirror.

Сегодня, 14 февраля, «МЮ» сыграет с «Вест Бромвичем». Начало — в 17.00 по московскому времени.