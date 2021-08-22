Сульшер выразил недовольство работой судьи в матче «Манчестер Юнайтед» с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер оценил работу судьи в матче 2-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (1:1).

«Мы должны были действовать лучше в эпизоде с пропущенным мячом. Если нарушение не зафиксировано, нужно сделать все, чтобы удар был заблокирован, встать на пути мяча и не позволить сопернику попасть в створ.

Но при этом там был фол. Стивенс врезался в Фернандеша, въехав ему в корпус и рукой, и бедром. Нельзя так резко переходить от баскетбольных или волейбольных правил прошлого сезона к регби в нынешнем.

Мне нравится более снисходительная манера, это мужской футбол, но там все равно было нарушение», — приводит слова Сульшера Manchester Evening News.

«Саутгемптону» забил Мейсон Гринвуд. Полузащитник «МЮ» Фред отправил мяч в свои ворота.