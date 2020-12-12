Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Сульшер верит, что «Манчестер Юнайтед» может стать чемпионом в этом сезоне

08:25
Теги:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что его команда способна стать чемпионом Англии в сезоне-2020/21.

— «Манчестер Юнайтед» всегда должен претендовать на трофеи, — приводит Goal слова Сульшера. — В последние два года в АПЛ было две команды, которые шли с огромным отрывом от всех остальных, но я верю, что наша команда растет по ходу этого сезона и готова навязать борьбу за титул.

«Манчестер Юнайтед» с 19 очками занимает 7-е место после 11 туров чемпионата Англии-2020/21, имея матч в запасе. Отставание от лидирующего «Тоттенхэма» составляет 5 очков.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир