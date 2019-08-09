Сульшер в восторге от работы "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал работу клуба в летнее трансферное окно. Состав "красных дьяволов" пополнили Гарри Магуайр, Дэниэл Джеймс и Аарон Ван-Биссака.

– Когда трансферное окно закрылось, мы почувствовали облегчение, – цитирует Topmercato Сульшера. – Я в восторге от трех подписанных нами игроков. Конечно, всегда найдутся фанаты, которые хотят покупать больше футболистов, но это не то чувство. Мы показали игрокам, которые остались здесь, что такое доверие, мы верим в них.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр