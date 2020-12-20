Сульшер: «В Погба есть ДНК «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал свою оценку слухам о скором уходе полузащитника Поля Погба из команды.

«Поль был в клубе еще совсем ребенком — в команде до 18 лет. Мы подписали его ребенком. В нем есть ДНК «Юнайтед», — приводит слова Сульшера Goal. — Я не потерплю, когда кто-то думает, что он важнее, чем клуб. Никто не важнее клуба. Вообще никто. И Поль знает это. Я говорю не только о нем, но и о каждом из нас.

Поль всегда был амбициозным парнем, которому нравилось играть в футбол. Он хорошо тренируется, и никогда не отказывается выходить на матчи или на занятия. У него хорошее отношение к делу».