Сульшер в качестве и.о. набирал с «МЮ» в среднем 2,46 очка. Как главный тренер — 1,34
Уле Гуннар Сульшер существенно ухудшил статистику на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» после официального утверждения на должность.
В качестве исполняющего обязанности главного тренера норвежец провел 13 матчей, в 10 из них одержал победы, две игры свел вничью и потерпел одно поражение. В среднем он набирал 2,46 очка при разности голов «+18».
И.о. главного тренера Сульшер работал с декабря 2018 по 28 марта 2019 года после увольнения Жозе Моуринью.
В качестве утвержденного главного тренера Сульшер провел с «МЮ» 29 игр, одержал также 10 побед, уступил 10 раз, а 9 раз сыграл вничью. Разность мячей — 0, среднее количество очков — 1,34.
«МЮ» после 21 тура занимает пятое место в таблице АПЛ, имея в активе 31 очко. От четвертого места клуб отделяет 5 очков, от десятого — 4.
1.34 — Ole Gunnar Solskj?r has averaged just 1.34 points per game in the Premier League since being made permanent manager of Manchester United, compared to 2.46 points per game as caretaker boss. Deterioration. #MUFC pic.twitter.com/Os4lnbpx2s— OptaJoe (@OptaJoe) January 2, 2020