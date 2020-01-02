Уле Гуннар Сульшер существенно ухудшил статистику на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» после официального утверждения на должность.

В качестве исполняющего обязанности главного тренера норвежец провел 13 матчей, в 10 из них одержал победы, две игры свел вничью и потерпел одно поражение. В среднем он набирал 2,46 очка при разности голов «+18».

И.о. главного тренера Сульшер работал с декабря 2018 по 28 марта 2019 года после увольнения Жозе Моуринью.

В качестве утвержденного главного тренера Сульшер провел с «МЮ» 29 игр, одержал также 10 побед, уступил 10 раз, а 9 раз сыграл вничью. Разность мячей — 0, среднее количество очков — 1,34.

«МЮ» после 21 тура занимает пятое место в таблице АПЛ, имея в активе 31 очко. От четвертого места клуб отделяет 5 очков, от десятого — 4.