Сульшер уверен, что Санчо покажет прогресс в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер оценил перспективы полузащитника «красных дьяволов» Джейдона Санчо.
«Джейдон станет сильнее, я уверен. Мы подписали его, потому что видели в нем топ-футболиста атакующей линии на 10-15 лет, и я все еще считаю так. Санчо — молодой парень, ему всего 21 год. Он еще покажет прогресс», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Сульшера.
Solskjaer: «Jadon Sancho will improve, I'm sure. We signed him as we see a top forward for 10, 12, 15 years and I've not changed my mind on that. He's a young boy, he's only 21 and he'll improve». ? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 19, 2021
Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» летом 2021 года за 85 миллионов евро. Англичанин принял участие в 5 матчах «красных дьяволов» и не отличился результативными действиями.
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